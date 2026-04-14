Eine Erfolgsgeschichte geht in ihre finale Runde: Das beliebte Musical „Die Eiskönigin“ wird bald die Stuttgarter Musicalbühne verlassen. Wie lange man Elsa und Anna noch ansehen kann.
14.04.2026 - 14:10 Uhr
Der Musicalstandort Stuttgart steht vor dem nächsten Wechsel: Das beliebte Disney-Musical „Die Eiskönigin“ bleibt in Stuttgart vorerst ein verlässlicher Publikumserfolg – doch die Verlängerung markiert zugleich den Anfang vom Ende. Nach dann gut zwei Jahren Spielzeit geht die Produktion im Stage Apollo Theater in ihre letzte Phase.