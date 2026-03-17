Musicalstar aus Balingen: Coming-Out auf der Bühne – Christian Bock und seine „Abenteuerland“-Rolle

Wenn Christian Bock im Stuttgarter Theaterhaus in dem Musical „Abenteuerland“ als Tom auf der Bühne steht, erzählt er eine Geschichte, die ihm selbst erstaunlich nah ist. Tom ist ein Teenager, kurz vor dem Schulabschluss, und merkt plötzlich, dass er sich in seinen besten Freund Alex verliebt hat. Für ein Musicalpublikum ist das immer noch ungewöhnlich offen erzählt – und für Bock ist es mehr als nur eine Rolle. „Ich kann mich da sehr gut reinversetzen“, sagt er. „Ich bin selbst homosexuell und kenne das Gefühl aus der Schulzeit: Man versteht erstmal gar nicht, was da eigentlich mit einem passiert.“