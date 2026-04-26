Musicnight in Weil der Stadt Livemusik lockt Hunderte in die Keplerstadt
Der Livemusikabend hat Hunderte Besucher begeistert – besonders das Publikum 40 plus. Aber auch Jüngere haben sich von der Atmosphäre anstecken lassen.
Der Livemusikabend hat Hunderte Besucher begeistert – besonders das Publikum 40 plus. Aber auch Jüngere haben sich von der Atmosphäre anstecken lassen.
Frank Ockert von X-Events ist mit dem Verlauf der jüngsten Musicnight in Weil der Stadt sehr zufrieden. „Wir haben wohl fast die Obergrenze von rund 700 Besuchern erreicht, und die Stimmung ist richtig gut“, resümiert der Veranstalter des seit Jahren regelmäßig in der Keplerstadt stattfindenden Musikevents etwa zur Halbzeit des Livemusikabends vor dem Lokal Calwer Tor. Das Lokal ist zu diesem Zeitpunkt proppenvoll, an ein Durchkommen ist kaum zu denken. Dicht an dicht stehen die Gäste, prosten sich fröhlich zu, bewegen sich im Rhythmus der zu hörenden Rock- und Popklassiker und stimmen lauthals in die Songs mit ein, die die Band 4 More Friends druckvoll serviert.