In den kommenden Monaten treten in Stuttgart viele bekannte Musiker auf. Für welche Konzerte es noch Tickets gibt – eine Übersicht.

Ed Sheeran, Apache, Cro – die Liste der Stars, die in diesem Jahr in Stuttgart auftreten, ist lang – und ließe sich problemlos fortführen. Doch für welche Konzerte gibt es (Stand 2. Juni) noch Tickets? Eine Übersicht (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

Ed Sheeran

Der Megastar tritt gleich zweimal in der MHP-Arena auf – einmal am 28. und einmal am 29. Juni. Die Zusatzshow am Samstag ist bereits restlos ausverkauft. Für das Konzert am 29. Juni gibt es dagegen noch Resttickets im Stehbereich. Kostenpunkt: 101,33 Euro. Erhältlich sind die Karten bei Eventim.

Cro

Der Rapper mit der Panda-Maske tritt am 2. August auf dem Cannstatter Wasen auf. Tickets für das Open-Air-Konzert sind bei Eventim erhältlich und kosten 75 Euro.

Finch

Der Rapper aus Ostdeutschland kommt am 9. Oktober im Rahmen seiner Arena-Tour nach Stuttgart. Noch sind Tickets in allen Kategorien für seine Show in der Hanns-Martin-Schleyerhalle erhältlich. Karten gibt es ab 59 Euro bei Eventim.

Electric Callboy

Die Metal-Band ist am 20. November zu Gast in Stuttgart. Für das Konzert in der Hanns-Martin-Schleyerhalle gibt es bei Eventim noch Sitzplatztickets. Kostenpunkt: 79,90 Euro.

Kontra K

Der Rapper, der für seine Motivationslieder bekannt ist, tritt am 2. Dezember in der Hanns-Martin-Schleyerhalle auf. Noch gibt es für das Konzert Karten in allen Kategorien. Tickets es ab 55,50 Euro bei Eventim.

Luciano

Der Deutschrapper geht Ende des Jahres auf Tour und macht am 5. Dezember Halt in Stuttgart. Dort tritt er in der Hanns-Martin-Schleyerhalle auf. Karten sind ab 58,10 Euro bei Eventim erhältlich.

Max Giesinger

Der Sänger geht im Winter auf Tour und ist auch in Stuttgart zu Besuch. Am 10. Dezember tritt er in der Liederhalle auf. Tickets gibt es noch sowohl im Sitz- als auch im Stehbereich. Karten kann man ab 55,50 Euro bei Eventim kaufen.

Apache

Der Rapper und Sänger aus Mannheim tritt im Dezember gleich viermal in der Hanns-Martin-Schleyerhalle auf. Karten gibt es jedoch nur noch für das Konzert am 10. Dezember. Kostenpunkt: ab 77,90 Euro, erhältlich bei Eventim.

Fanta 4

Die Stuttgarter Hip-Hop-Gruppe feiert kurz vor Weihnachten ein doppeltes Heimspiel in der Hanns-Martin-Schleyerhalle. Das Konzert am 20. Dezember ist bereits ausverkauft, für die Show am Vortag gibt es noch Karten ab 69,90 Euro bei Eventim.

Weitere bekannte Musik-Acts, die 2025 in Stuttgart auftreten, und für deren Konzerte es noch Karten gibt, sind unter anderem die Dropkick Murphys, Revolverheld, DJ Ötzi, The Boss Hoss und Money Boy.