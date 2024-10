Traurige Songs sind die schönsten Songs, finden die Mitglieder der Stuttgarter Band Bonheur. Nun erscheint ihr erstes Album.

Björn Springorum 18.10.2024 - 11:29 Uhr

Mit Into The Fray landete Lukas Klotzbach schon vor Jahren auf den Favoritenlisten vieler Indie-Kenner. Jetzt schreibt er diese verheißungsvolle Geschichte mit seiner neuen Band Bonheur weiter. Diesen Freitag (18. Oktober) erscheint ihr erstes Album „Sometimes It Hurts But That’s Okay“.