Von Fleetwood Mac bis Amy Winehouse: Liebeskummer ist schlimm, aber klingt oft großartig. Wie Musiker aus Schmerz Hits machten - und warum das neue Lily-Allen-Album gut in diese Tradition passt.
Berlin - Trennungen sind selten schön - aber hören sich manchmal ziemlich gut an. Während sich andere durch Chatverläufe scrollen oder bei Freunden ausweinen, verwandeln Musiker ihren Liebeskummer in Melodien. Lily Allen hat das auf ihrem neuen Album gemacht, auf dem sie recht unverblümt über das Ende ihrer Beziehung zum "Stranger Things"-Schauspieler David Harbour singt.