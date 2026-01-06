«Mein Album ist fertig». Diese vier Worte dürften Fans von Bruno Mars begeistern: Der R&B-Sänger meldet sich nach längerer Zeit mit einer Ankündigung als Solokünstler zurück.

dpa 06.01.2026 - 13:01 Uhr

Berlin - Zehn Jahre nach seinem letzten Soloalbum hat Sänger Bruno Mars eigenen Worten zufolge seine neue Platte fertiggestellt. Der mehrfache Grammy-Preisträger (40) verkündete knapp auf der Plattform X: "Mein Album ist fertig." Details zur Veröffentlichung, zum Titel oder der Tracklist waren zunächst nicht bekannt.