Sarah Engels erfüllt sich mit dem ESC-Vorentscheid einen lang gehegten Wunsch. Warum sie vor dem Auftritt von schlaflosen Nächten spricht.
16.01.2026 - 06:00 Uhr
Köln - Für Musikerin Sarah Engels (33) geht mit der Teilnahme am deutschen ESC-Vorentscheid ein Traum in Erfüllung. "Wenn man mich gefragt hat, was ich mir in meiner Karriere noch erträumen würde, war der ESC immer vorne mit dabei. Man hat einfach auf den passenden Moment gewartet und den passenden Song", sagte Engels der Deutschen Presse-Agentur.