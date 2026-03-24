Ob 0 oder 5 Sterne: Sänger Johannes Oerding kennt jede Art von Hotelzimmer. Was ihn am Hotelleben fasziniert und worauf er besonders achtet.

dpa 24.03.2026 - 04:30 Uhr

Hamburg - Für Popsänger Johannes Oerding (44) ist die Dusche das wichtigste Qualitätsmerkmal eines Hotelzimmers. "Wenn aus den Löchern vom Duschkopf überall Wasser rauskommt und es nicht irgendwo verkalkt oder verstopft ist, dann weiß man, da kümmert sich jemand und macht regelmäßig sauber", sagte Oerding der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin ein großer Fan von Duschen, die funktionieren und ordentlich Druck haben."