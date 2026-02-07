«Süßmaus», «Büromaus»: Menschen sprechen sich neuerdings mit lieb gemeinten Nager-Namen an. Eine Band hat den Sprachtrend in ein Lied gegossen und einen der größten Hits der Karnevalszeit gelandet.
Köln - Florian Hertel kann exakt sagen, wann er die Maus zu fassen bekam: am 20. März 2025 um 14.52 Uhr - sein Handy hat es gespeichert. Der 30-Jährige saß damals im Auto, als ihm plötzlich ein Refrain durch den Kopf schoss. Also rechts ran, Sprachmemo aufgenommen. Man könnte sagen: So leicht fängt man einen Hit.