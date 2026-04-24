Feiern, Freundschaft, Frauen: Am Ballermann treffen Rap und Partyschlager aufeinander. Warum der Musikmix bei jungen Urlaubern so gut ankommt und welche Kritik es gibt.
24.04.2026 - 07:00 Uhr
Palma de Mallorca - "Lass die Affen aus'm Zoo" oder "Ich weiß nicht mal wie sie heißt" könnten von den Songtiteln her absolute Ballermann-Klassiker sein. Doch hinter den Tracks stecken nicht Mickie Krause oder Lorenz Büffel, sondern die Rapgrößen Haftbefehl und Capital Bra. Beide treten an diesem Wochenende bei der Saisoneröffnung des "Megapark" in El Arenal auf.