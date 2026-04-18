Die Prinzen sagen: «Tschüssi». Nach mehr als drei Jahrzehnten will die Leipziger Popband auf Tour ihren Abschied feiern. Ab wann es Tickets dafür gibt.
18.04.2026 - 18:48 Uhr
Berlin - Die Popband Die Prinzen ("Millionär", "Alles nur geklaut") will kommendes Jahr auf Abschiedstournee gehen. Unter dem Motto "Tschüssi, macht's gut!" kündigte die Leipziger Band rund um Frontmann Sebastian Krumbiegel für 2027 eine Tour mit rund 20 Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Zuvor hatte die "Bild" berichtet.