DJ Alle Farben sieht seinen Unfall Anfang des Jahres als Schicksalsschlag – und nimmt nur das Positive mit. Auch ein Besuch am Unfallort habe ihm geholfen.

dpa 04.12.2025 - 21:53 Uhr

Bielefeld - Fast ein Jahr nach einem schweren Unfall hat sich der Berliner DJ Alle Farben (40) wieder ins Leben zurückgekämpft. "Mir fehlt eine halbe Lunge, ich werde nie wieder dieselbe Kondition haben. Aber ich bin sonst tiptopp in Form", sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur am Rande der 1Live-Krone in Bielefeld.