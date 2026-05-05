Gesundheitliche Probleme zwangen Dolly Parton im vorigen Jahr zur Verschiebung von Konzerten in Las Vegas. Nun meldet sich die Sängerin bei ihren Fans mit einer guten und einer schlechten Nachricht.
05.05.2026 - 06:18 Uhr
Nashville - Die Country-Ikone Dolly Parton (80) hat eine für September geplante Konzertreihe in Las Vegas aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Die Auftritte in der Casino-Stadt im US-Bundesstaat Nevada sollten schon im vorigen Jahr stattfinden, aber damals hatte die Sängerin ("Jolene", "Nine to Five") die Show bereits wegen einer Erkrankung auf 2026 verschoben.