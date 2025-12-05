Finch greift bei einem Konzert durch – und das Netz rastet aus. Was hinter seinem überraschenden Rauswurf steckt und warum ihn die Reaktionen verblüffen.

dpa 05.12.2025 - 05:00 Uhr

Bielefeld (dpa/lnw) - Rapper Finch, der mit einer 1Live-Krone als bester Live-Act ausgezeichnet wurde, bleibt sein Auftritt in Frankfurt am Main im Oktober besonders in Erinnerung. Der Brandenburger hatte während seines Gigs einen Besucher herauswerfen lassen, weil der eine Frau belästigt haben soll. Das Video von dem Vorfall ging daraufhin viral.