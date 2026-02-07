Die US-Rockband 3 Doors Down wurde mit Hits wie «Here Without You» auch in Deutschland bekannt. Im vergangenen Jahr machte Frontmann Brad Arnold seine Krebsdiagnose öffentlich. Nun ist er gestorben.
07.02.2026 - 23:36 Uhr
Los Angeles - Der Frontmann der US-Rockband 3 Doors Down, Brad Arnold, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 47 Jahren friedlich im Schlaf "nach seinem tapferen Kampf gegen Krebs", wie sein Management der Deutschen Presse-Agentur in einem offiziellen Statement mitteilte. Seine geliebte Frau und seine Familie seien an seiner Seite gewesen.