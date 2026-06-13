65.000 Menschen und jede Menge Klassiker: Die Toten Hosen haben in Stuttgart den deutschen Auftakt ihrer Abschiedstour gefeiert - eine emotionale Reise durch mehr als vier Jahrzehnte Bandgeschichte.
Stuttgart - Ausverkauft, ziemlich laut und voller Klassiker: Die Toten Hosen haben den deutschen Auftakt ihrer Abschiedstour vor rund 65.000 Fans in Stuttgart gefeiert. Das Open-Air-Konzert markierte in Deutschland den Beginn der Tournee "Trink Aus! Wir Müssen Gehen", mit der sich die Düsseldorfer Punkband nach mehr als vier Jahrzehnten Bandgeschichte von ihren Anhängern verabschiedet.