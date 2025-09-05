Justin Bieber hat wieder «Swag»: Erst zwei Monate ist es her, dass der Superstar überraschend neue Musik herausbrachte. Nun erscheint das Nachfolgealbum. Vorher spannt er seine Fans auf die Folter.
05.09.2025 - 10:48 Uhr
Berlin - Nur rund zwei Monate nach seinem Überraschungsalbum hat Popstar Justin Bieber wieder eine neue Platte veröffentlicht. Auf dem Album mit dem Titel "SWAG II" sind 23 neue Lieder zu hören, darunter zum Beispiel "Speed Demon" oder "Better Man". Zudem enthält die Platte auch die Songs aus dem Vorgängeralbum "SWAG", das Bieber erst im Juli veröffentlicht hatte.