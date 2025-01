Musik-Label in Waldenbuch

Der Musiker und Tonmeister Stefan Gawlick betreibt in Waldenbuch ein Label mit überraschendem Namen – Perfect Noise ist eine Alternative zu den großen Klassiklabels.

Thomas Morawitzky 16.01.2025 - 19:05 Uhr

Das Label Perfect Noise hat einen Sitz in einem Waldenbucher Wohnhaus. 36 CDs hat Stefan Gawlick dort bereits produziert, für sein Label Perfect Noise, 25 weitere für Auftraggeber wie Naxos, den WDR, Deutschlandfunk, Radio Bremen. Ein Studio benötigt Gawlick nicht – er vereinbart mit Musikern Aufnahmeorte in ganz Deutschland, reist an mit einer mobilen Ausrüstung. Er ist viel unterwegs – als Musiker, als Tonmeister.