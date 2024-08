Wohl kein anderer deutschsprachiger Künstler hat so viele populäre Lieder hinterlassen wie Udo Jürgens. Im September erscheint ein von Fans bislang ungehörter Song des berühmten Musikers.

Berlin - Ein bislang unveröffentlichtes Lied von Udo Jürgens kommt im September heraus. Es stammt aus dem Nachlass des Musikers, wie Sony Music und die Udo Jürgens Master AG informieren. "Als ich fortging" erscheint am 20. September.

Jürgens hatte das selbst komponierte Lied als sogenannten Rough Mix aufgenommen, er hatte es am Klavier eingespielt und gesungen. Der Schlagzeuger und Produzent Curt Cress, der früher mit Jürgens zusammenarbeitete, hat es neu arrangiert und produziert. Von wann das Lied stammt, ist nicht klar. Es soll aber an seine Musik der 1980er Jahre erinnern.

Jürgens, geboren 1934 im österreichischen Klagenfurt und gestorben 2014 in der Schweiz, gehört zu den berühmtesten deutschsprachigen Songwritern des 20. Jahrhunderts. Zu seinen größten Hits gehörten "Griechischer Wein", "Siebzehn Jahr, blondes Haar" und "Ich war noch niemals in New York".

Am 30. September wäre der Musiker 90 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass kommt am 27. September ein Album mit 90 Singles von Jürgens heraus, zusammengestellt von seinen Kindern Jenny und John.

Jürgens hat in seiner Karriere rund 1000 Lieder komponiert, über 50 Alben veröffentlicht und mehr als 105 Millionen Tonträger verkauft.