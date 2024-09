Die US-Band Linkin Park hält sich mit ihrem Song nun bereits zum dritten Mal auf dem ersten Platz der deutschen Single-Charts. Bei den Alben-Platzierungen steigt ein neues Album ganz nach oben.

dpa 27.09.2024 - 16:25 Uhr

Baden-Baden - Die Band Linkin Park hält sich mit ihrem Song "The Emptiness Machine" in der dritten Woche in Folge auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Dies teilte die GfK Entertainment mit. Der am 5. September veröffentlichte Song war direkt auf Platz eins eingestiegen - erst wenige Tage, nachdem die Band ihr Comeback verkündet hatte.