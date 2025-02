Die US-amerikanische Sängerin und Pianistin Roberta Flack ("Killing Me Softly") ist Medienberichten zufolge im Alter von 88 Jahren am Montag gestorben. Dies berichteten die "New York Times" unter Berufung auf ihre Managerin Suzanne Koga und die Nachrichtenagentur AP.

dpa 24.02.2025 - 17:16 Uhr

New York - Die US-amerikanische Sängerin und Pianistin Roberta Flack ("Killing Me Softly") ist Medienberichten zufolge im Alter von 88 Jahren am Montag gestorben. Dies berichteten die "New York Times" unter Berufung auf ihre Managerin Suzanne Koga und die Nachrichtenagentur AP.