London - Rocklegende Mick Jagger (81) würdigt seine frühere Partnerin Marianne Faithfull. Er sei so traurig, von ihrem Tod zu erfahren, teilte der Sänger der Rolling Stones in sozialen Medien mit. "Sie war so lange Teil meines Lebens. Sie war eine wunderbare Freundin, eine wunderschöne Sängerin und eine großartige Schauspielerin."

Die Sängerin und Sixties-Ikone Faithfull war im Alter von 78 Jahren in London gestorben, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Sie werde immer in Erinnerung behalten werden, hieß es in Jaggers Nachricht. Dazu wurden mehrere Fotos gepostet.

Auch Jaggers Bandkollegen erinnerten an Faithfull. "Ich bin so traurig und werde sie vermissen", hieß es auf dem Instagramprofil von Keith Richards (81). Richards und Jagger hatten das Lied "As Tears Go By" geschrieben, das Faithfull in den 1960ern bekanntgemacht hatte.

Die Rolling Stones veröffentlichten in sozialen Medien ein altes Video, in dem Jagger das Lied sang. Bandkollege Ronnie Wood (77) postete auf seinem Instagramprofil: "Marianne wird schmerzlich vermisst werden."