Viele Fans würden da sicherlich mal gerne mitlesen: Die No Angels organisieren ihr Band-Leben über eine gemeinsame Chatgruppe. Nun verraten sie, wer darin mit welchen Marotten auffällt.
09.11.2025 - 07:41 Uhr
Köln - Die No Angels machen es wie viele Freundeskreise und Familien: Die Sängerinnen managen ihren Alltag über eine gemeinsame Chatgruppe. In der exklusiven Runde, in der wirklich nur die Band-Mitglieder Lucy Diakovska, Jessica Wahls, Sandy Mölling und Nadja Benaissa vertreten sind, wird sowohl Privates als auch Berufliches besprochen, wie sie der Deutschen Presse-Agentur verrieten.