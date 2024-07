Mit dem Song «Saturday Night Special» hat sich Rapper LL Cool J wieder zurückgemeldet. Aber das ist nicht alles. Es soll ein ganzes Album erscheinen - mit prominenten Gästen.

dpa 12.07.2024 - 15:00 Uhr

New York - Mit einem neuen Album startet Rapper LL Cool J (56) endgültig sein Comeback. Am 6. September soll "The FORCE" erscheinen - sein erstes Album seit 11 Jahren. Zudem hat er heute die Vorabsingle "Passion" veröffentlicht. Vor einigen Wochen brachte er bereits den Song "Saturday Night Special" heraus.