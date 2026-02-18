Gegen eine Geldstrafe wehrte sich Katja Krasavice - nun zieht sie ihren Einspruch zurück. Unklar ist nur noch, wie viel sie bezahlen muss. Wegen einer anderen Sache droht ihr aber weiterhin Ärger.
Leipzig - Knapp neun Monate nach einer Alkoholfahrt hat die Rapperin Katja Krasavice (29) den Strafbefehl dazu weitestgehend akzeptiert. Der Anwalt der Sängerin habe den Einspruch nur noch auf die Höhe der Tagessätze beschränkt, wie ein Sprecher des Amtsgerichts Leipzig auf Anfrage sagte. Somit ist die 29-Jährige rechtskräftig wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verurteilt, lediglich die Höhe der von ihr zu zahlenden Strafe ist noch offen.