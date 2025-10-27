Rosalía ist zurück. Gut dreieinhalb Jahre nach «Motomami» veröffentlicht die Spanierin ihr viertes Studioalbum. «Lux» soll zwar erst am 7. November erscheinen. Aber eine erste Kostprobe gibt es schon.
Madrid - Die spanische Sängerin Rosalía (33) hat die erste Singleauskopplung ihres vierten Studioalbums "Lux" veröffentlicht. Im Song "Berghain" arbeitet die Musikerin aus Katalonien mit der isländischen Künstlerin Björk und dem US-Produzenten Yves Tumor zusammen. Gesungen wird in drei Sprachen: Spanisch, Englisch und Deutsch. "Lux" soll gut dreieinhalb Jahre nach dem dritten Studioalbum "Motomami" am 7. November zeitgleich zu einem Konzert Rosalías im ostspanischen Valencia erscheinen.