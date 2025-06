Roxette-Mastermind Gessle will nicht in Rente gehen

Andere freuen sich in seinem Alter auf ausgedehnte Reisen oder Zeit mit den Enkeln. Vollblut-Musiker Per Gessle hingegen kann sich nicht vorstellen, beruflich kürzerzutreten. Im Gegenteil.

dpa 23.06.2025 - 16:55 Uhr

München - Roxette-Legende Per Gessle denkt mit seinen 66 Jahren noch lange nicht ans Aufhören. "Ich liebe es zu arbeiten", sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur vor seinem Konzert in München. In Rente zu gehen, sei nicht sein Stil. "Und so lange ich gesund bin und eine positive Einstellung zu den Dingen habe, bin ich sehr glücklich."