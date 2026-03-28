Sarah Engels vertritt Deutschland beim ESC – mit Rückhalt aus der Familie. Zugleich übt sie sanfte Kritik an der Schwarzmalerei jener Deutschen, die den nächsten ESC-Flop schon für ausgemacht halten.
Berlin/Köln - Sängerin Sarah Engels bekommt beim Eurovision Song Contest in Wien viel Unterstützung von ihrer Familie - würde sich aber manchmal noch etwas mehr Rückhalt aus Deutschland für ihre ESC-Mission wünschen. Über ihre Pläne und Erwartung für den Auftritt in Wien sprach sie mit der Deutschen Presse-Agentur.