Bei Songs in den US-Charts zeigt sich ein Trend. Die Texte sind weniger komplex und enthalten oft negative Begriffe. Auch US-Präsident Trump könnte bei der Entwicklung eine Rolle spielen.
14.12.2025 - 06:00 Uhr
Wien - Die Texte der erfolgreichen Songs in den USA sind laut einer Studie in den vergangenen Jahrzehnten einfacher und negativer geworden. Außerdem enthielten sie mehr sogenannte stress-bezogene Wörter, berichteten die Studienautoren von der Universität Wien, die Psychologen Mauricio Martins und Markus Foramitti. Das lasse auch Rückschlüsse auf die Gemütslage der Hörer zu. "Personen tendieren zu der Musik, die mit der eigenen Stimmung übereinstimmt", sagte Foramitti.