Die türkische Girlband «Manifest» ist zurzeit die erfolgreichste Popgruppe der Türkei. Doch ein Konzert im September ist den Behörden ein Dorn im Auge - und hat Konsequenzen.
15.12.2025 - 16:36 Uhr
Istanbul - Die türkischen Behörden haben eine bekannte türkische Pop-Girlband wegen "schamlosen Verhaltens" verurteilt. Das Istanbuler Gericht verhängte gegen die sechs Sängerinnen der Gruppe "Manifest" eine Strafe von drei Monaten und 22 Tagen auf Bewährung, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Auch eine Sängerin, die einen Gastauftritt bei einem Konzert der Gruppe hatte, wurde demnach auf Bewährung verurteilt.