Beyoncés Hit „Run the World (Girls)“ feiert starke Frauen und gehört am Weltfrauentag auf jede Playlist. Aber auch andere Lieder dürfen am 8. März nicht fehlen.

Anna Simon 06.03.2025 - 11:23 Uhr

Am 8. März ist es wieder so weit: Der Weltfrauentag wird gefeiert. Er findet seit über 100 Jahren statt und soll an die Errungenschaften der Frauen im Kampf für Gleichberechtigung erinnern. Gleichzeitig ist er dazu da, den Fokus auf immer noch bestehende Probleme und Diskriminierungen zu richten. Auch in der Musik spielt das Thema Feminismus in vielen Songs eine Rolle. Starke Frauen wie Beyoncé oder Joan Jett inspirieren in ihren Liedern andere Frauen dazu, selbstbewusst zu sein und senden mit ihren Texten klare Botschaften. Auch andere Künstlerinnen haben Songs geschrieben, die definitiv zum Soundtrack des Weltfrauentags dazugehören.