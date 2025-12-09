Musik und Kirche: Sophie Pope verabschiedet sich als Dirigentin des Posaunenchors Kornwestheim

Über ein Dutzend Jahre hat die gebürtige Engländerin die musikalischen Geschicke des CVJM-Posaunenchores Kornwestheim geprägt. Mit „ihren“ Blechbläserinnen und Blechbläsern ist sie unzählige Male in Krankenhäusern und Seniorenheimen aufgetreten, hat Gottesdienste gestaltet, Kirchenkonzerte gegeben, Gedenkfeiern auf dem Friedhof umrahmt oder beim Silvesterkonzert auf dem Dorfplatz vor der evangelischen Martinskirche mit festlichen Klängen das alte Jahr verabschiedet. In ihrer Freizeit war sie zudem häufig mit Posaunenchor-Urgestein Heiner Zweifel und anderen Alpinisten des Ensembles auf Bergtouren in schwindelnden Höhen unterwegs.