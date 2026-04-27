Musik- und Kneipennacht in Fellbach „Fellbach Hopf“ erwartet erneut Tausende Nachtschwärmer
Beim beliebten Tanz in den Mai in Fellbach geht es im Shuttlebus zu insgesamt 13 Locations. Dort gibt’s Schlager genauso wie Rock oder Afro House.
Der Tanz in den Mai trägt seit vielen Jahren unterm Kappelberg den Titel „Fellbach Hopf“. Wie der Name schon suggeriert, kann man bei diesem Event von einer Location zur anderen hopfen – also die Strecke entweder zu Fuß zurücklegen, was in der Innenstadt eher möglich ist, oder im Shuttlebus zur nächsten Station zuckeln und dann aus der Bustüre hinaus und vor die nächste Bühne hüpfen.