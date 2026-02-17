Musik und Kultur Die Homentaschn – die wohl außergewöhnlichste Band in der Region
Vier Musiker aus dem Kreis Ludwigsburg spielen seit 2001 traditionelle jiddische Musik – inspiriert von Purim-Gebäck und alten Freundschaften.
„Homentaschn“ sind traditionelles, dreieckiges Gebäck zum jüdischen Fest Purim – benannt nach dem Hut des biblischen Offiziers Haman, dessen geplantes Pogrom an den Juden vereitelt wurde. Das süße Gebäck aus Mürbeteig mit Pflaumenfüllung erinnert an diese Geschichte. Der Buchstabe „e“ im Wort fehlt, typisch für gesprochenes Jiddisch. Obwohl noch kein Purim ist, hat Musiker Roland Wunderlich an einem kalten Wintertag für den Besuch eigens Homentaschn gebacken – mit etwas Geschick: Kreise ausstechen, Ecken umknicken, backen.