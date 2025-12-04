Musik und Trends: Zwischen London und Möglingen – Neuer Popstar aus der Region mischt Szene auf

Emily Koko aus Möglingen könnte ein neuer, strahlender Stern am Pop-Himmel werden. Dass diese Einschätzung nicht übertrieben ist, zeigen Zahlen wie diese: Ihr aktueller Song „Love you again“ kommt nach nur wenigen Tagen auf weit über 160.000 Abrufe bei YouTube. In den Amazon-Charts stand sie in der Kategorie „Pop-Neuheiten“ zwischenzeitlich auf Platz acht – hinter Taylor Swift und vor Katy Perry. Auf Spotify verzeichnet sie rund 15.000 Streams. Doch was ist das Geheimnis der 32-Jährigen, die mit bürgerlichem Namen Emily Cäcilie Knoll heißt?