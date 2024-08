Nur wenige Stunden vor dem Tournee-Start verschiebt US-Sänger Usher das geplante Auftakt-Konzert in Atlanta. In einer Mitteilung an seine Fans erklärt er diesen Schritt.

dpa 14.08.2024 - 22:10 Uhr

Atlanta - Nur wenige Stunden vor dem geplanten Auftakt seiner Welttournee "Past Present Future" hat US-Sänger Usher ("Yeah!") das erste Konzert in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) abgesagt. Er müsse seinen Auftritt verschieben, denn er könne körperlich nicht sein Bestes leisten, teilte der 45-Jährige auf seinen Kanälen in den sozialen Medien mit. Sein Körper brauche einen Moment "zum Ausruhen und Heilen". Er würde das Konzert nachholen und dann mit vollen 100 Prozent für seine Fans da sein, stellte Usher in Aussicht. Genauere Gründe für die kurzfristige Absage nannte er nicht. Zwei Tage zuvor hatte er noch auf seinen geplanten Auftritt in Atlanta hingewiesen.