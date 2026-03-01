Neues Jahr, neuer Versuch: Deutschland will beim Eurovision Song Contest endlich wieder weiter vorn landen. Diesmal sollen Flammen, Tanz und Pop die Wende bringen - und die nimmermüde Sarah Engels.
01.03.2026 - 04:00 Uhr
Berlin - Vielleicht kann ihr Feuer ja die Herzen Europas entflammen: Sängerin Sarah Engels tritt für Deutschland beim nächsten Eurovision Song Contest (ESC) an. Die 33-Jährige setzte sich beim Vorentscheid in Berlin gegen acht andere Bewerber durch. Damit war ihr das Ticket zum ESC-Finale am 16. Mai in Wien sicher. "Ich freue mich so krass, dass ich dabei sein darf und ich werde mein Bestes geben für Deutschland", versprach sie.