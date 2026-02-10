Warteschlangen mit mehr als 100.000 Menschen? Für Fans von Stars wie Harry Styles gehört das beim Ticketkauf oft dazu. Doch die massive Nachfrage und Bots treiben viele an die Grenzen der Frustration.
10.02.2026 - 07:00 Uhr
Berlin - Wer versucht, an Konzertkarten von Musikgrößen wie Taylor Swift, Bruno Mars oder Harry Styles zu kommen, wird diese Szenen wohl kennen: hektische Absprachen in Gruppen, digitale Warteschlangen, Platzierungen teils jenseits der 100.000 und die Angst, doch leer auszugehen. Der Versuch, an Tickets für Riesenkonzerte zu kommen, gleicht für viele Fans inzwischen einem Wettkampf.