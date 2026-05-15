Was passiert, wenn eine Rapperin Männer in Käfige steckt und Hasskommentare öffentlich macht? Ikkimel bricht mit Tabus – und trifft einen Nerv.
15.05.2026 - 07:00 Uhr
Berlin - Herbert Grönemeyer nennt sie "eine unglaubliche Künstlerin", ihre Fans nennen sie liebevoll "Mutter Ikkimel", sie selbst bezeichnet sich als "offiziell die allergrößte Fotze der Stadt": Mit Texten über Partys, Drogen und Sex hat Ikkimel in den vergangenen Jahren die Rapszene aufgemischt – wohl auch, weil die forschen Texte zur Abwechslung mal von einer Frau, nicht von einem Mann stammen.