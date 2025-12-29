Erstmals erklingt beim berühmten Neujahrskonzert ein Stück einer Afroamerikanerin: Der «Rainbow Waltz» von Florence Price wird auf besonderen Wunsch des Dirigenten Yannick Nézet-Séguin gespielt.
Wien - Beim berühmten Neujahrskonzert in Wien wird mit dem Stück "Rainbow Waltz" der Pianistin Florence Price (1887-1953) erstmals ein Werk einer Afroamerikanerin gespielt. Die Berücksichtigung der inzwischen wiederentdeckten Künstlerin im Programm der Wiener Philharmoniker sei ein Herzenswunsch von ihm gewesen, sagte der kanadische Dirigent Yannick Nézet-Séguin bei der Pressekonferenz kurz vor dem Event. Der für Klavier komponierte "Rainbow Waltz" sei eigens für Orchester arrangiert worden.