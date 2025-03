Das hätte Stanley Kubrick sicher gefreut. Der «Donauwalzer», seit seinem Film «2001: Odyssee im Weltraum» die inoffizielle Hymne des Alls, wird bei einem Live-Konzert ins Universum geschickt.

dpa 10.03.2025 - 13:32 Uhr

Wien - Der weltberühmte Walzer "An der schönen blauen Donau" wird in die unendlichen Weiten des Alls geschickt. Die Wiener Symphoniker spielen das Stück von Walzerkönig Johann Strauss am 31. Mai im Museum für angewandte Kunst (MAK) in Wien. Eine "Deep-Space-Antenne" der European Space Agency (ESA) in Spanien wird das Signal an die Sonde Voyager 1 funken, wie der Chef des Wien Tourismus, Norbert Kettner, sagte.