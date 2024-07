Dennis Müller, Pfarrer der Friedenskirche in Ludwigsburg, vereint in seinem Leben und in seiner Arbeit zwei große Leidenschaften: Musik und Theologie.

Eva Heer 30.07.2024 - 11:46 Uhr

„Zurückkommen in die Heimat“, so nennt Dennis Müller seinen Umzug von Leonberg nach Ludwigsburg, wo er seit März Pfarrer an der evangelischen Friedenskirche ist. In Ludwigsburg ist er aufgewachsen, war nach dem Studium Vikar in Leonberg, später Pfarrer in Brackenheim und hat ab 2015 als Pfarrer an der Michaelskirche in Leonberg-Eltingen gewirkt. Die „große Strahlkraft“ der Ludwigsburger Friedenskirche nennt Müller als einen Hauptgrund für seinen Wechsel. Das liegt seiner Meinung nach an so besonderen Formaten wie dem in den 1990er Jahren ins Leben gerufenen „Nachteulengottesdienst“, der ihn als Jugendlicher schon spirituell geprägt hat. Und setzt sich fort in der Vesperkirche, für die er nun verantwortlich ist: Konkrete Nächstenliebe, nennt er das Leuchtturmprojekt.