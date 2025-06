Nach über 20 Jahren im Musik-Geschäft und einer steilen Karriere in der Metal-Szene steht die dänische Band Volbeat mit ihrem neuen Album direkt an der Chart-Spitze. Auch dahinter sind Neueinsteiger.

dpa 13.06.2025 - 16:10 Uhr

Baden-Baden - In nur fünf Wochen produzierten Volbeat ihr neuntes Studio-Album, nun steht die dänische Metal-Band mit "God of Angels Trust" zum fünften Mal an der Spitze der deutschen Album-Charts. Das geht aus der aktuellen Rangliste der Chartsermittler von GfK Entertainment hervor. Das neue Werk der Gruppe um Sänger Michael Poulsen stieg direkt auf Platz eins ein.