Beim Super Bowl kommen jedes Jahr auch die größten Showstars zusammen. Wer war bei der 60. Auflage im Levi’s Stadium dabei?

Das größte Einzelsportevent der Welt hat wieder viel Prominenz angezogen. Schon vor der Partie zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots (29:13) hatten sich viele Stars und Sternchen im Levi’s Stadium im kalifornischen Santa Clara getummelt. Das mehrteilige Bühnenprogramm vor dem Anpfiff gilt als eigenständiger Programmhöhepunkt und ist für viele Fans ebenso Teil des Super-Bowl-Rituals wie das Spiel selbst.

Große Show schon vor Spielbeginn Die Eröffnungssequenz vereint in jedem Jahr Musik und Zeremonien, die das Finale als nationales Kultur- und Sportereignis inszenieren. Während des Spektakels wurde mehrfach die 332nd Air Expeditionary Wing eingeblendet, ein im Nahen Osten eingesetzter Luftwaffenverband der USA. Anschließend flogen Kampfjets in Formation über das Stadion.

Kampfjets über dem Levi’s Stadium vor der Partie. Foto: AFP

Stars wie Roger Federer, Travis Scott, Jon Bon Jovi, Jay-Z und seine Tochter Blue Ivy waren für das Finale der National Football League ins Stadion gekommen. US-Präsident Donald Trump war nach seiner Teilnahme im vergangenen Jahr dieses Mal nicht dabei. Der US-Präsident hatte seine Teilnahme mit dem Verweis abgesagt, Washington D.C. und San Francisco seien zu weit voneinander entfernt.

In der Halbzeit performte Bad Bunny, der derzeit meist-gestreamte Künstler der Welt, seine größten Hits. Mit auf der Bühne waren einige weitere Weltstars. In unserer Bildgalerie, zeigen wir, wer dabei war.