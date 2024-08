Die fünfte Auflage von Wein & Vinyl war am Freitagabend erneut ausverkauft. Die Veranstaltung mit eigenwilligem Charakter kommt bei den Besuchern sehr gut an.

Sie hat sich zum regelrechten Sommerhit entwickelt: Die Veranstaltung Wein & Vinyl, bei der die Gäste eigene Langspielplatten mitbringen, gezielt den Wunschtitel benennen sowie den Grund, weshalb gerade dieser Song gespielt werden soll, und mögliche Hintergrundinfos. All diese Titel landen auf dem Plattenteller von Hannes Mühleisen. Ein Liebhaber der runden Vinylscheiben, der sie obendrein betont pfleglich behandelt. Für ein Exemplar ohne Hülle hatte der DJ am Freitag nur empörte Blicke übrig.

Das Event aber ist so beliebt, dass die Organisatoren des Vereins Südlich vom Ochsen – die Mitglieder feiern heuer ihr 25-jähriges Bestehen – bereits zum fünften Mal die zahlreichen Fans der eigenwilligen Schallplatten-Orgie, auf die lauschige Terrasse der Marbacher Weingärtner einladen konnten. Ein ausverkauftes Spektakel auch dieses Mal. Und zwar wie gewohnt, angrenzend zum großflächigen Ackerfeld, auf dem dieses Jahr die roten Rüben wachsen.

Die Veranstaltung ist ausverkauft gewesen – wie in den vergangenen Jahren auch. /Avanti/Ralf Poller

Ein vegetabiles Hintergrundszenario, das die Musikveranstaltung einrahmt und den sichtbar gut gelaunten Gästen, ein naturnahes Feeling ermöglicht. Überhaupt dürfte es kaum wohligere Veranstaltungen geben, die das Sommergefühl derart auf Hochtouren drehen, wie Wein & Vinyl: ein Glas Wein aus dem Sortiment der Weingärtner, leichte Sommerkost aus der Küche, eine warme Brise, die sanft und belebend zugleich um das offene, beschauliche Areal streicht und natürlich jede Menge gute Unterhaltung. Die garantiert das Erfolgsduo Fabian Friedl und Hannes Mühleisen.

Kesse Kommentare zu den Musiktiteln

Es macht Freude, den beiden auch abseits der Musikbeschallung zuzuhören. Die neckischen Frotzeleien sind originell sowie gutartig-kess. Sie tragen beiläufig auch das eloquente Sprachtalent Fabian Friedls ins Bewusstsein der Zuhörenden. Es scheint, als sitze der Gast unaufhörlich grinsend unter dem Sonnenschirm und erfreut sich am schwäbischen Savoir-vivre.

Allerdings ist der Verstärker ein wenig zu laut aufgedreht und der durchdringende Ton konkurriert heftig mit dem Bedürfnis, sich mit dem Sitznachbarn hin und wieder entspannt zu unterhalten.

Dass der Freiluft-Abend dabei auf 100 Plätze reduziert ist, ergibt Sinn. Die Tische stehen nicht beengt beieinander: ein Faktor, der zusätzlich ein Gefühl von Freiheit und Leichtigkeit ermöglicht. Am Format des Entstehungsjahres 2020, hat sich fast nichts geändert. Überlebt hat die damals zu Coronazeiten erfolgte Premiere nahezu originalgetreu. Die nostalgische Anmut, die Liebe zum manchmal knisternden Tonträger und unfreiwillige Pannen beim Abspielen gehören bei dieser Veranstaltung nach wie vor dazu und kennzeichnen ihren Charme.

Welche Songs werden gespielt?

Friedl stellt schließlich jeden Titel mit Humor und einer Flut an Worten vor, die dazu gedacht ist, die Neugierde der Zuhörenden zu steigern und dem Konsum der Platten keinen Fließbandcharakter zu verleihen. Hier und da geht er in die direkte Kommunikation mit dem Besitzer der Platten. Etwa mit der amtierenden württembergischen Weinprinzessin Vivien, die sich den Genuss der Veranstaltung ebenfalls nicht entgehen lassen wollte. „Die Platte hier musste ich direkt vom heimischen Plattenteller entführen, so oft wird sie gehört“, verriet sie im kurzen Interview mit Friedl. „Smells like Teen Spirit“, beschallte dann auch kurz darauf die Terrasse.

Es bildete, mit weiteren Lieblingssongs der Gäste, etwa „Watermelon Sugar“, „Freitag, der 13.“ von Reinhard Mey, Oldies von Roger Whitaker und den Beach Boys, ein Stück von Opernlegende Rudolf Schock oder auch ABBAs selten zu hörendem „The Piper“, ein Lied, das über den Rattenfänger von Hameln erzählt, diesen unnachahmlich-skurrilen Mix, der charakteristisch für das Happening Wein & Vinyl ist. Dem Publikum aber sagt genau das bestens zu.