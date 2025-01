Sachsen-Anhalt Angeblicher Heiler: Frau verliert sechsstelligen Betrag

Eine 52-Jährige aus Sachsen-Anhalt geht davon aus, dass ihr krankes Kind mit einem Fluch belegt ist und wendet sich an an einen vermeintlichen Heiler in Lettland. Dieser knöpft der Frau einen sechsstelligen Betrag ab.