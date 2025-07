Sensenfreunde Kaisersbach Jetzt ist Sense: Wer mäht am schnellsten sein Wiesle?

Bei der Sensengaudi am Samstag, 5. Juli, messen sich in Gmeinweiler Anfänger und Profis beim Mähen mit der Sense. Was leicht aussieht, erfordert Technik, Kraft und Präzision.