Wacken - Die US-Band Guns N' Roses hat mit ihrem Auftritt am Donnerstagabend auf dem Wacken Open Air (W:O:A) einen Rekord aufgestellt. "Guns N' Roses spielten die längste Show in der Geschichte des Wacken Open Airs", sagte ein Festivalsprecher. Gegen 20.35 Uhr startete die Show, erst kurz vor Mitternacht verließen die Musiker wieder die Bühne.

Seit 1990 trifft sich die Metalszene regelmäßig in der norddeutschen Tiefebene. Dort standen unter anderem bereits Iron Maiden, Judas Priest und natürlich auch Heavy-Metal-Legende Ozzy Osbourne auf der Bühne.

Ozzy

Guns N' Roses gedachten dem am 22. Juli im Alter von 76 Jahren gestorbenen Sänger in ihrer Show. "Wegen dir sind wir alle hier", sagte Sänger Axl Rose. Als Tribut an Osbourne und seine Familie spielten Guns N' Roses die Songs "Sabbath Bloody Sabbath" und "Never Say Die!" von Osbournes Band Black Sabbath.

Guns N' Roses waren die Headliner des Festivals im norddeutschen Wacken. Für die US-Rockmusiker war der Auftritt der Abschluss ihrer Europa- und Nahost-Tour. Im Norden werden bis Samstagnacht unter anderem noch die französische Band Gojira und bereits am Abend die US-Rocker Papa Roach erwartet. Das Wacken Open Air gilt als eines der größten Heavy-Metal-Festivals weltweit.