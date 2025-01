Seit ihrem 16. Lebensjahr steht Jasmin Quintieri als Sängerin auf der Bühne. Alexander Wernick spielt seit frühester Kindheit Klavier und hatte seinen ersten Auftritt im zarten Alter von Zwölf in der Band seiner ebenfalls musikalischen Eltern. Nun sind die beiden, die mit ihrer Band Maximum live seit 2009 zusammen auftreten, und im echten Leben schon lange ein Paar sind, auch gemeinsam als Musikkabarett-Duo am Start. Ihre – bereits ausverkaufte – Premiere unter dem Motto „Wie das Leben so klingt“ feiern Jasmin & Axl an diesem Samstag in Fellbach.

Mir Herz und viel Humor

„Ich habe mir schon länger darüber Gedanken gemacht, was ich einmal mache, wenn ich älter werde“, sagt Alexander Wernick, der im vergangenen Jahr 60 wurde. Beim Besuch eines Konzerts des Entertainers Joja Wendt im Stuttgarter Theaterhaus wurde dem Fellbacher klar, wie seine künstlerische Zukunft aussehen könnte. Wendt ist ein Klavier-Virtuose, der in seinen Konzerten auf Unterhaltung und Kommunikation mit dem Publikum setzt. „Da wusste ich, was ich machen will“, sagt Wernick. Klavierkunst in Perfektion, Spielfreude, Leidenschaft, Herz und viel Humor verpackt in eingängige Melodien, all das zusammen wollte er auf die Bühnen bringen.

Während Alexander Wernick von sich sagt, dass eine gewisse Portion Sarkasmus zu seinem Charakter gehört, war seine Lebens- und Bühnenpartnerin anfangs eher skeptisch. „Ich dachte eigentlich immer, ich kann singen, aber ich bin nicht lustig. Doch gemeinsam sind wir es, und es macht uns tierisch Spaß“, so Jasmin Quintieri. Auch weil es einfach guttue, über sich selbst lachen zu können, erklärt die Gesangslehrerin mit eigener Musikschule in Bad Cannstatt. Aber das Lampenfieber sei groß, so die 49-Jährige. Die Auftritte als Kabarett-Duo seien schließlich ganz anders, als mit der Band auf der Bühne zu stehen: „Wir sind dann nicht nur Musiker, die covern, sondern Künstler.“

Bis sie sich allerdings als Musikkabarettisten auf die Bühne wagten, dauerte es. Gemeinsam hätten sie sich erst einmal viele Comedy-Programme im Fernsehen und live angeschaut, erzählt Jasmin Quintieri. Nach und nach, so Alexander Wernick, hätten sie ihren eigenen Stil und eigene Songs entwickelt, in denen sie sämtliche Musikstile verwendeten. „Plötzlich hatten wir Lieder, wie ,Uups, die Tür ist zu‘ oder ,Nimm doch einfach diese App, du Depp‘ und natürlich auch viele wie ,Ich wünsch dir Fußpilz‘, die das Verhältnis von Frau und Mann zum Thema haben.“

Erfolgreiche Vorpremiere

Jasmin Quintiere und Alexander Wernick sind stolz auf ihr gemeinsames Baby und das „eigene Zeug“, das sie als Musikkabarett-Duo Jasmin & Axl dem Publikum präsentieren. Und die Resonanz der Gäste bei der Vorpremiere von „Wie das Leben so klingt“ in Winterbach im Dezember war grandios. „Witz, Charme und Musikalität haben mich begeistert“, sagte Roswitha Hauke. „Einzigartig“, so Tina Zöllner sei der Auftritt in der Strandbar gewesen. An diesem Samstag feiern die beiden Vollblutmusiker ihre große Premiere im Gewölbekeller des Kunstvereins Fellbach, die schon seit Wochen ausverkauft ist.

Auftritte

Termine

Wer Interesse an einem Besuch der Vorstellungen von Jasmin & Axl hat, findet Termine in Facebook unter Jasmin & Axl Musikkabarett.